Calciomercato Milan – Fassone: “Demme ci piaceva, vi racconto tutto”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Marco Fassone, ex amministratore delegato del Milan, ha rivelato un curioso retroscena di mercato su Diego Demme, attuale centrocampista del Napoli e prossimo avversario rossonero. Le sue parole ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’: “Demme? Lo avremmo preso al Milan, ma non quella estate lì. Avevamo come obiettivo principale la prima punta e l’esterno di attacco. In difesa eravamo ben coperti. Demme probabilmente non si sarebbe incastrato anche per ragioni di budget. Era un giocatore che piaceva”.

