Calciomercato Milan – Faivre, non solo Diavolo: occhio al Bayern Monaco

Le ultime sul calciomercato del Milan. Spunta l'interesse per Romain Faivre, centrocampista del Brest. Attenzione al Bayern Monaco

Calciomercato del Milan in fermento in questi ultimi giorni. La dirigenza è alla ricerca dell'occasione giusta per consegnare nuovi calciatori a Stefano Pioli. Uno degli ultimi nomi accostato ai rossoneri è quello di Romain Faivre, centrocampista tuttofare del Brest. L'interesse è concreto, ma i rossoneri non sono l'unico club a monitorare il classe 1998. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' c'è anche il Bayern Monaco sul giocatore. Intanto è fatta per Tiemoué Bakayoko al Milan: ecco quando arriva e quando farà le visite