Calciomercato Milan – Niente extracomunitari a gennaio: ecco il motivo

Nel corso della sessione invernale di calciomercato che sta per iniziare, il Milan non potrà acquistare extracomunitari: ecco il motivo.

La sessione di calciomercato invernale è alle porte ed il Milan , allenato da Paulo Fonseca , dovrà seguire una regola particolare: non acquistare extracomunitari . I rossoneri potranno tornare ad acquistare calciatori appartenenti a Paesi extra Unione Europea dalla prossima sessione estiva di calciomercato, quindi dall'estate del 2025 .

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se il Milan dovesse fare acquisti nel corso del mercato di gennaio, dovrebbe acquistare solo ed esclusivamente calciatori comunitari, cioè proveniente da Paesi dell'Unione Europea. I rossoneri, in estate, hanno esaurito i due slot disponibili per l'acquisto di extracomunitari con Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo arrivato dal Salisburgo, ed il terzino destro Emerson Royal, arrivato dal Tottenham a campionato appena iniziato.