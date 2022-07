Mercato Milan, l’ex tecnico di Tanganga: “Difensore vecchio stampo, raro”

Il Milan ha messo nel mirino Japhet Tanganga per completare il reparto difensivo: ecco le parole di chi conosce bene il centrale inglese. Si tratta di Keith Downing , suo allenatore nell'Inghilterra Under-20. Queste le dichiarazioni a 'The Atletic': " È un difensore puro, aggressivo , a cui piace il confronto fisico. È raro che ai difensori moderni piaccia difendere. Gli piace stare in area, fare salvataggi, è un profilo vecchio stampo ". Insomma, proprio quello che cerca il Milan.

Il tutto è stato confermato qualche tempo fa dallo stesso Tanganga in un'intervista a TalkSport: " L'aggressività ha sempre fatto parte di me , fin da quando ero ragazzino. I miei allenatori mi hanno detto di sfruttare questa qualità".

Milan e Tottenham lavorano sulla formula del trasferimento di Tanganga. Si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non c'è ancora intesa sulle cifre. Nei prossimi giorni un incontro per cercare un accordo. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.