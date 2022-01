Calciomercato Milan – Esteve rimane un nome buono per la difesa / News

Il Milan ha sempre una visione ampia sul calciomercato. Il tema principale di questa sessione è certamente la ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Simon Kjaer. Oltre ai soli noti come Eric Bailly e Sven Botman, anche Maxime...

Il Milan ha sempre una visione ampia sul calciomercato. Il tema principale di questa sessione è certamente la ricerca di un difensore centrale che possa sostituire Simon Kjaer. Oltre ai soli noti come Eric Bailly e Sven Botman, anche Maxime Esteve è uno dei profili accostati al club rossonero. L'edizione odierna di 'Tuttosport' conferma l'interesse per il centrale classe 2022 del Montpellier. Difficile pensare ad un suo arrivo a gennaio, ma è un nome da tenere sotto osservazione per il futuro. Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.