Calciomercato Milan – Esterni d’attacco: le migliori 5 promesse del 2021. I talenti Top

Calciomercato Milan, i migliori talenti: ecco 5 esterni d’attacco

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Ormai il diktat del Milan è chiaro: acquistare i migliori talenti in giro per l’Europa da valorizzare al massimo in casa. La situazione esterni d’attacco per Stefano Pioli piò definirsi soddisfacente sull’out mancino, dove Ante Rebic, Rafael Leao e Jens Petter Hauge rappresentano tre scelte di livello. Sulla destra Alexis Saelemaekers sta rendendo al di sopra delle attese, con Samu Castillejo in leggera discesa. E se la dirigenza volesse fare un pensierino per migliorare ulteriormente questa zona di campo? Ecco le 5 migliori promesse nelle prossime schede.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA