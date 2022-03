Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Kessié-Barcellona, fase avanzata”

Franck Kessié lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo per unirsi al Barcellona a parametro zero. Le conferme arrivano dalla Spagna

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo per unirsi al Barcellona, da svincolato, ufficialmente dal prossimo 1° luglio. Questo è lo scenario che si sta configurando in queste ultime settimane ed è il più verosimile.

Conferme sull'approdo di Kessié alla corte di Xavi arrivano, in mattinata, anche da 'L'Esportiu de Catalunya', quotidiano sportivo catalano bene informato su tutto quanto succede in casa Barcellona. Secondo i colleghi che seguono i blaugrana, infatti, le trattative tra l'entourage di Kessié e la dirigenza del Barça per l'acquisizione dell'ivoriano sarebbero in fase avanzata.

Il Barcellona considera Kessié un giocatore diverso rispetto a tutti i centrocampisti che ha in rosa, come ad esempio il giovane Pedri o l'olandese Frenkie de Jong. Il Barça vorrebbe che Kessié, mediano fisico ma anche dotato di buona tecnica, diventasse quello che il maliano Seydou Keita era per i catalani di Pep Guardiola molte stagioni fa.

L'esperienza di Kessié con il Milan può dirsi, dunque, virtualmente conclusa. Terminerà la stagione con il Diavolo, tenterà di vincere Scudetto e/o Coppa Italia. Quindi, andrà a Barcellona. L'offerta del Barça, ha scritto 'L'Esportiu de Catalunya', convince il suo manager, George Atangana, più di quelle che aveva sul piatto da club di Premier League.

Kessié, che attualmente percepisce in rossonero 2,2 milioni di euro netti, andrà a prendere circa 6 milioni di euro in blaugrana. Da capire come saranno divisi tra parte fissa e bonus. Dalla Spagna: "Preferisce il Milan alla Juve". Le ultime news di mercato >>>

