Calciomercato Milan – “Pulisic rifiuta il Lione: vuole i rossoneri”

Christian Pulisic alleato del Milan in questa fase del calciomercato estivo. Per 'ESPN', il giocatore del Chelsea vuole il Diavolo e basta

Christian Pulisic, classe 1998, è un prezioso alleato del Milan in questa precisa fase del calciomercato estivo. Il fantasista statunitense, in uscita dal Chelsea, ha infatti raggiunto una base d'intesa con il club di Via Aldo Rossi (contratto da 4 milioni di euro netti a stagione) e intende rispettarla. Per la soddisfazione del Diavolo, che ora può trattare con i 'Blues' il trasferimento del giocatore ex Borussia Dortmund con il coltello dalla parte del manico.