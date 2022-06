Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Non tramonta la pista Lingard”

Il Milan non abbandona la pista Jesse Lingard per quanto riguarda il ruolo di trequartista. Il calciatore inglese non rinnoverà con il Manchester United

Carmelo Barillà

Il Milan non abbandona la pista Jesse Lingard per il ruolo di trequartista. Il calciatore, secondo quanto riferiscono in Inghilterra, non rinnoverà con il Manchester United e andrà in scadenza a fine giugno. Un'opportunità a parametro zero per i rossoneri, che comunque al momento hanno in testa altre idee.

I nomi sondati per la trequarti da Maldini e Massara sono svariati, ma i principali candidati a vestire la maglia del Milan sono Charles De Ketelaere e Noa Lang. Difficile, al momento, la pista Zaniolo, che comunque andrebbe ad occupare il ruolo di esterno destro offensivo e non quello di trequartista puro.

Ma tornando a Lingard, il 28enne ha giocato soltanto 355 minuti con i Red Devils nell'ultima Premier League. Molto meglio era andata la stagione precedente, quella 2020-2021, in prestito al West Ham. In soli sei mesi con gli 'Hammers' aveva messo insieme 16 partite, impreziosite da 9 gol e 5 assist.

Un giocatore ritrovato, dunque, che attende una nuova possibilità di dimostrare il proprio valore. Secondo 'ESPN', il Milan vede in Lingard il possibile sostituto di Brahim Diaz, che ha disatteso le aspettative riposte in lui la scorsa estate. Al momento, però, secondo quanto ci risulta, i nomi nella testa di Maldini e Massara sono altri.