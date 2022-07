Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Respinta offerta PSG per Sanches”

La vicenda sta diventando un vero e proprio intrigo. 'L'Équipe' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Sanches, il cui contratto con il Lille, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2023 e che pertanto, al 100% non resterà in forza ai 'Dogues' del nuovo tecnico Paulo Fonseca nella stagione 2022-2023 .

Per 'L'Équipe', il Lille avrebbe rifiutato, nei giorni scorsi, un'offerta di 10 milioni di euro presentata dal PSG per Sanches. I parigini, avrebbero, però, l'accordo con il giocatore sull'ingaggio. Il Lille di Olivier Létang chiede di più visto che, in mano, avrebbe una proposta di 16 milioni di euro da parte del Milan.