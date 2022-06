Calciomercato Milan – Dalla Francia: “PSG su Botman se salta Skriniar”

Damien Degorre, giornalista francese de 'L'Équipe', ha parlato di un possibile inserimento del PSG per Botman qualora saltasse l'affare Skriniar. I parigini sono in trattativa con l'Inter per il difensore slovacco. Ma i nerazzurri sparano altissimo, nonostante il centrale vada in scadenza nel 2023. L'Inter chiede, infatti, 80 milioni. Ecco perché il profilo di Sven Botman potrebbe essere il piano B dei francesi.