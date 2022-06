Calciomercato Milan – Enzo Fernández è l’alternativa a Renato Sanches

Enzo Fernández, obiettivo di calciomercato del Milan, può arrivare in rossonero nel caso in cui saltasse la trattativa per il portoghese

Enzo Fernández , classe 2001 , è un obiettivo di calciomercato del Milan . Unicamente, però, nel caso in cui dovesse naufragare l'assalto alla prima scelta del club di Via Aldo Rossi, quel Renato Sanches sul quale è piombato, da qualche giorno, anche il PSG .

Degli intrecci tra Fernández e Sanches ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' questa mattina in edicola. Qualora il Milan non riuscisse più a mettere le mani su Renato Sanches dopo mesi di corteggiamento, potrebbe 'ripiegare' su Enzo Fernández, uno dei preferiti della dirigenza della società meneghina.

Anche lui, infatti, può giocare da mediano oppure più avanzato. A differenza del lusitano, però, non ha esperienza in Champions League, ma neanche in Europa, avendo militato solo in Argentina con la maglia del River Plate, suo attuale club. Il nome di Enzo Fernández stuzzica, soprattutto, il settore scout del Milan, che ha più volte consigliato alla società l'investimento sul giocatore.