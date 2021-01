Calciomercato Milan – Entro domani la decisione su Simakan | News

Calciomercato Milan, le ultime su Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mohamed Simakan, classe 2000, è da tempo nel mirino del Milan. Il difensore centrale francese dello Strasburgo era al centro di una trattativa di mercato per il suo arrivo in rossonero in questa sessione di gennaio. L’infortunio al ginocchio che lo terrà fuori due mesi per un intervento in artroscopia, però, ha complicato tutto.

Il Milan, attualmente, è in fase di riflessione: sta cogitando se portare avanti o meno i negoziati con il club alsaziano per il poderoso Simakan. E, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, entro domani sarà presa una decisione definitiva sulla questione. Il Diavolo deciderà se affondare comunque il colpo, aspettando poi il pieno recupero del ragazzo, oppure se virare su altri obiettivi.

Simakan è un giocatore al quale Paolo Maldini e Frederic Massara terrebbero molto. Da qui, le giornate di grande riflessione sul mollarlo o meno in via definitiva.