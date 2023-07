Calciomercato Milan – Contatti in corso con l’Empoli per Maldini

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe anche pensare ai giovani presenti in rosa e al loro futuro. Stando a quanto riferisce Sky Sport ci sarebbero dei contatti in corso tra Empoli e Milan per Daniel Maldini. Il classe 2001, 22 anni ad ottobre, quest'estate dovrebbe lasciare il Milan in prestito dopo l'esperienza dell'anno scorso allo Spezia. Questo porterebbe una stagione del Milan senza un Maldini da anni a questa parte. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Milan, Pulisic a un passo dai rossoneri. Le ultime