Calciomercato Milan – Emerson rimane il primo nome per la fascia destra

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta Tuttosport questa mattina, Emerson Royal rimane il primo nome per la fascia destra dei rossoneri per la prossima stagione. Dopo l’incontro andato in scena in settimana coi suoi agenti a Casa Milan, ora sono note anche le cifre. Secondo la stampa spagnola, il Barcellona chiederebbe 32 milioni, mentre i rossoneri sarebbero fermi a circa 10 milioni in meno.

Si continuerà a trattare e molto dipenderà anche dall’uscita di uno tra Conti e Calabria. L’alternativa al brasiliano rimane sempre Denzel Dumfries, capitano del PSV Eindhoven valutato tra i 20 e i 25 milioni dal club olandese.

