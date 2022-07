Calciomercato Milan – Piace Elmas: possibile offerta a breve / News

Il Milan continua a lavorare sul calciomercato per regalare a Stefano Pioli gli innesti giusti per innalzare la qualità della rosa. Oltre ai soliti nomi accostati ai rossoneri, attenzione ad alcune possibili sorprese alla Maldini e Massara che, negli ultimi anni, hanno abituato a diversi colpi di teatro.

Stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' il Milan starebbe lavorando sotto traccia per Eljif Elmas, centrocampista del Napoli. Il macedone piace molto ai rossoneri per la sua conclamata duttilità, che gli permette di giocare sia a centrocampo che sulla trequarti. Il classe 1999 potrebbe essere l'alternativa a Renato Sanches, che sembra sempre più vicino al Psg. Ma non è finita qui, perché non si tratterebbe di un semplice interesse: nei prossimi giorni potrebbe infatti arrivare anche l'offerta rossonera. Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?