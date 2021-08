Calciomercato Milan – Elliott ha dubbi su Messias: ecco perché

Junior Messias piace a Paolo Maldini e Ricky Massara e vorrebbero portarlo al Milan in questo calciomercato, ma Elliott è contrario

Negli ultimi giorni, Junior Messias è stato accostato al Milan come colpo finale di questo calciomercato estivo. Il brasiliano sa ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di esterno destro. Quindi ha le caratteristiche giuste per le esigenze tecniche e tattiche del Diavolo. Nonostante ciò, La Repubblica fa sapere che ci sono vedute differenti a casa Milan sul giocatore.

Paolo Maldini e Ricky Massara gradirebbero l'arrivo del fantasista del Crotone, ma Elliott sarebbe contrario. Il motivo riguarda l'età di Messias: la proprietà rossonera non vorrebbe spendere ben 10 milioni di euro per il cartellino di un giocatore di 30 anni. Effettivamente, questo andrebbe un pò in conflitto con la politica dei giovani messa in piedi dalla società: Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Olivier Giroud sono giocatori esperti che rappresentano un'eccezione, non la regola.