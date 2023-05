Calciomercato Milan – Vice Leao, interesse per l’ex El Shaarawy

Stephan El Shaarawy, in scadenza con la Roma, interessa al Milan per il calciomercato estivo. Novità attese a breve giro di posta

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Stephan El Shaarawy sia un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Nel ruolo di esterno sinistro d'attacco, infatti, i rossoneri cercano un vice di Rafael Leao, giacché - come tutto lascia presagire - andranno via sia Divock Origi sia Ante Rebić.