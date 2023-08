Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Thiaw offerto al Real Madrid”

Un infortunio grave che, così com'è stato per l'arrivo, immediato, di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea per sostituire Thibaut Courtois tra i pali, costringerà i 'Blancos' a tornare sul mercato per rimpiazzare anche l'ex Porto . Tra i tanti nomi accostati alla squadra di Carlo Ancelotti (si è parlato persino di un ritorno di Sergio Ramos , attualmente svincolato), anche quello di Thiaw.

Per 'El Debate', l'agente di Thiaw starebbe cercando di capire i margini per un'offerta del Real Madrid al suo assistito nell'ambito di un trasferimento che non sarebbe caro. Ora, fermo restando che il Diavolo non intende privarsi del suo numero 28, per 'sempremilan.com', non si siederebbe a trattare una sua cessione per meno di 30 milioni di euro. Sicuri non sia caro? Liverpool su Maignan: cifre e condizioni del Milan >>>