In questa sessione di calciomercato il Milan è interessato ad Hugo Ekitike, giovane attaccante francese del PSG

Il Milan è senza alcun dubbio la squadra più attiva nell'ambito di questa sessione di calciomercato. I rossoneri hanno rivoluzionato gran parte della rosa e hanno messo a segno numerosi acquisti. Un cambiamento che sembrava assolutamente necessario dopo l'ultima stagione caratterizzata da alti e bassi. Nonostante i tanti acquisti fatti sinora, il Diavolo non pare che si voglia fermare, difatti è alla ricerca di un attaccante valido che possa far rifiatare il bomber francese Olivier Giroud.

Uno dei nomi più caldi delle ultime settimane è sicuramente quello di Hugo Ekitike, giovane centravanti del Paris Saint-Germain che spera in un riscatto dopo una stagione non particolarmente esaltante coi transalpini. Il classe 2002 è un profilo adeguato per Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani che lo monitorano con attenzione.