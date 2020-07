Calciomercato Milan – Effetto Pioli: il valore odierno di Theo e Bennacer

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato, questa mattina, tanto da ‘La Gazzetta dello Sport‘ quanto da ‘Tuttosport‘ in edicola, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, che sta svolgendo un ottimo lavoro sul campo al Milan, ha avuto il merito anche di rivalutare tanti calciatori dell’organico del Diavolo rispetto all’inizio della stagione.

In particolare, il terzino sinistro francese, Theo Hernández, classe 1997, pagato un anno fa 20 milioni di euro al Real Madrid e che piace molto al PSG ed il regista franco-algerino Ismaël Bennacer, suo coetaneo, per il quale il Milan, dodici mesi orsono, ha versato 16 milioni di euro nelle casse dell’Empoli e che oggi interessa al Manchester City di Pep Guardiola.

Entrambi, per i quotidiani sportivi sopra citati, hanno fatto registrare un’impennata nella valutazione del loro cartellino grazie a Pioli: per la ‘rosea‘, Theo Hernández e Bennacer valgono 50 milioni di euro ciascuno al giorno d’oggi. Per ‘Tuttosport‘, invece, resta confermato il valore di Theo, visti anche i 7 gol stagionali, mentre Bennacer, attualmente, varrebbe 42 milioni di euro.

Non va dimenticato, però, che dall'estate 2021 si attiverà una clausola rescissoria nel contratto che Bennacer ha con il Diavolo fino al 30 giugno 2024 che farà impennare la sua quotazione di mercato a 50 milioni di euro.