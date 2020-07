Calciomercato Milan – Effetto Pioli: ecco quanto vale oggi Saelemaekers

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, da quando il pallone ha ripreso a rotolare in Serie A, grazie alla bontà del suo lavoro, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha saputo far schizzare all’insù le azioni di tanti componenti della rosa del Milan.

Prendiamo, per esempio, Alexis Saelemaekers, classe 1999, costato 7 milioni di euro tra prestito oneroso iniziale e diritto di riscatto esercitato pochi giorni fa. Aveva iniziato in sordina: poi, però, ha sfruttato la pausa per imparare l’italiano, migliorare il rapporto con Pioli che gli ha trovato, sul campo, la posizione adatta quando Samu Castillejo è finito k.o..

Il belga lo ha ripagato con prestazioni convincenti, tanta corsa, molti cross ed il primo gol italiano, a ‘San Siro‘, contro il Bologna. Oggi, Saelemaekers, vale almeno 12 milioni di euro. PER SCOPRIRE CHI ALTRI HA RIVALUTATO ED A QUANTO AMMONTA OGGI IL LORO VALORE SUL MERCATO, VAI ALLA NEWS >>>