Calciomercato Milan – Effetto Pioli: ecco quanto vale oggi Rebic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, da quando il pallone ha ripreso a rotolare in Serie A, grazie alla bontà del suo lavoro, il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato in grado di rivalutare molti calciatori del Milan per un totale di 100 milioni di euro di plusvalore.

Uno di questi è l'attaccante croato Ante Rebić, che, nel momento in cui è arrivato alla corte rossonera nell'ambito di uno scambio biennale di prestiti con André Silva, finito all'Eintracht Francoforte, valeva 20 milioni di euro. Oggi, dopo 12 gol stagionali, tutti nel 2020, ed un'incidenza sempre più marcata nelle fortune del Milan, il suo cartellino, come minimo, vale 40 milioni di euro.