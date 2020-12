Calciomercato Milan – Édouard, investimento per presente e futuro | News

Calciomercato Milan, Édouard nome ‘caldo’ per l’attacco?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan cerca un nuovo attaccante. Il nome di Odsonne Édouard prende vigore giornata dopo giornata. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Già, perché il Diavolo, come vice di Zlatan Ibrahimović, vuole un centravanti giovane. L’obiettivo è quello di ripetere le operazioni Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leão: minima spesa, ottima resa. E, soprattutto, futuro assicurato.

Come già accaduto a Jens Petter Hauge, in gol in Milan-Bodø/Glimt 3-2 nei preliminari di Europa League e poi acquistato dal Diavolo, anche per Édouard potrebbe compiersi lo stesso destino.

Il 3 dicembre scorso, infatti, l’attaccante francese, classe 1998, andò in rete contro i rossoneri in Milan-Celtic 4-2 del Gruppo H di Europa League. Un mese dopo, potrebbe indossare proprio la maglia del Milan.

In Inghilterra dicono che Édouard piace tanto al Milan quanto alla Juventus per il calciomercato di gennaio, anche se, per il quotidiano torinese, i bianconeri starebbero cercando tutt’altro tipo di rinforzo in attacco.

Nazionale francese Under 21, Édouard ha un ottimo fiuto del gol (69 in 133 partite in tre stagioni con gli ‘Hoops‘). Fisico imponente (187 centimetri di altezza per 83 chilogrammi di peso), il ragazzo può rappresentare il presente ed il futuro del Milan. Calciomercato Milan, dal Brasile: “Sfida a PSG e Juve per il giovane bomber” >>>