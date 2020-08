Calciomercato Milan – Ecco quando arriverà il rinnovo di Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Anche il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sul rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Quello attuale, infatti, scadrà alla fine di questo mese, e, pertanto, qualora Ibrahimovic decidesse di proseguire la sua avventura in rossonero, dovrà siglarne al più presto uno nuovo.

Non c’è ancora certezza su quando questo avverrà ma, sicuramente, nonostante ci siano ancora delle cose da limare nel nuovo accordo tra Ibra ed il Diavolo, la firma dovrà esserci prima del raduno del ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), fissato per lunedì 24 agosto, primo atto della stagione 2020-2021 per i rossoneri di Stefano Pioli. ECCO SU COSA DISCUTONO ANCORA CLUB ROSSONERO E MINO RAIOLA >>>