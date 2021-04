Calciomercato Milan – Ecco l’offerta rossonera a D’Ambrosio | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo quanto riportato da SportItalia, Maldini avrebbe offerto un contratto a Danilo D'Ambrosio

Arrivano novità importanti relative al calciomercato del Milan. Secondo quanto viene riferito da Sportitalia, il club rossonero avrebbe offerto un contratto biennale a Danilo D'Ambrosio. Il terzino è in scadenza con l'Inter a giugno. I nerazzurri, a differenza di quanto avrebbero fatto i rossoneri, avrebbero offerto un contratto annuale. Ricordiamo che recentemente c'è stata una visita di Vincenzo Pisacane, agente di D'Ambrosio, a Casa Milan. In molti hanno ipotizzato un possibile interesse per Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ma chissà che il vero interesse non fosse per il calciatore dell'Inter. Staremo a vedere. Sempre a proposito di calciomercato: Belotti chiama i rossoneri.