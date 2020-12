Calciomercato Milan – Ecco l’offerta per Simakan dello Strasburgo | News

Calciomercato Milan, il Diavolo punta tutto su Simakan

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan aveva già provato a prendere Mohamed Simakan nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Un’operazione, però, rimasta soltanto nelle intenzioni del club rossonero.

Ora, nell’imminente sessione di mercato di gennaio, il Milan vuole riprovarci. La società di Via Aldo Rossi vuole investire 15 milioni di euro per acquistare il difensore centrale francese, classe 2000, dallo Strasburgo.

Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Simakan rappresenta l’ennesimo tassello del progetto giovani del Milan, un calciatore che, per caratteristiche, dà continuità al ‘mercato creativo‘ annunciato nei giorni scorsi dal direttore tecnico Paolo Maldini.

Il Diavolo non era riuscito a mettere le mani su Simakan ad ottobre poiché aveva chiesto allo Strasburgo di poter pagare nel corso dei prossimi anni una cifra comunque comprensiva di bonus. Per chiudere ora l’affare, ci sarà bisogno che i rossoneri vadano incontro allo Strasburgo. Con un Simakan in più nel motore, partirebbe Léo Duarte. Calciomercato Milan – Attacco, Maldini sfida i potenti della Premier. Vai alla news >>>