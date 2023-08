Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Dzeko chiama Krunic. I rossoneri…”

Un centrocampo che ha subito una grande rivoluzione in questa sessione di calciomercato . I rossoneri dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, Reijnders e la partenza di Tonali, potrebbero non essersi fermati qui. In entrata dovrebbe arrivare Musah, ma ci potrebbero essere ulteriori partenze. Una di queste potrebbe essere quella di Rade Krunic che sarebbe interessato a un possibile futuro in Turchia. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, Dzeko chiama Krunic?

Come riportato da SportsDigitale, dopo che il Milan avrà completato un trasferimento a centrocampo, potrebbe liberare Rade Krunic per una cifra tra gli 8-10 milioni di euro. Dzeko avrebbe chiamato Rade e lo avrebbe invitato a venire al Fenerbahçe. Resterebbero da valutare alcune cose. Il rinforzo a centrocampo che sbloccherebbe la trattativa sarebbe Musah o un ulteriore arrivo? Staremo a vedere, ma il Milan potrebbe non aver finito con le cessioni in questo calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Krunic non è in vendita. Ma con Dominguez …