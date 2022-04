Dybala, preferenza per il Milan: le ultime news di calciomercato

Paulo Dybala al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Per Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', è possibile. Il punto

Daniele Triolo

Paulo Dybala al Milan nella prossima sessione di calciomercato? Per Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', è possibile. Il quotidiano romano ha parlato, tanto in prima quanto in seconda pagina, della situazione dell'attaccante argentino, classe 1993 che, come noto, non rinnoverà il suo contratto con la Juventus in scadenza il prossimo 30 giugno.

Dybala insegue un progetto tecnico che lo metta al centro del gioco. Non è semplice, però, per la 'Joya' trovare un posto fisso in una big d'Europa. Anche perché quasi tutte non contemplano un 'numero 10' di ruolo e vocazione. Ad oggi, per Dybala, ha rivelato il direttore Zazzaroni per il 'CorSport', si sono mosse due squadre della Premier League inglese.

Si tratta dell'Arsenal e del Newcastle, che, però, non sono andati, finora, oltre la manifestazione d'interesse per lui. Dybala, ha sottolineato il 'CorSport', è ancora freddo su queste due soluzioni, nonostante preferisca uscire dall'Italia visto che, di fatto, sarà obbligato a lasciare la Juventus. Qui, però, arriva la parte che può far sognare tanti tifosi del Diavolo.

Già, perché, secondo quanto risulta a Zazzaroni, nel caso in cui il ragazzo non trovasse all'estero ciò che cerca, la sua preferenza cadrebbe sul Milan. Anche se la politica del club rossonero non prevede accordi economici particolarmente lunghi ed onerosi. Il progetto tecnico del Milan, però, calzerebbe a pennello per Dybala, che potrebbe quindi diventare il colpo di calciomercato dell'estate rossonera.

Apprezzabile, ha chiosato il 'CorSport', la disponibilità di Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. Non potendo caricare il club di Viale della Liberazione di ingaggi impegnativi, ha fatto sapere al giocatore, tramite il suo agente Jorge Antun, che lo prenderebbe volentieri. Ma a numeri praticabili. Insomma, la partita per Dybala è tutta aperta e ci sarebbe anche il Diavolo in piena corsa per la 'Joya'. Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>

