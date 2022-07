Calciomercato – Dybala, Inter più lontana e il Milan studia l’affondo

Paulo Dybala obiettivo concreto del Milan per questo calciomercato estivo. L'attaccante argentino stuzzica i rossoneri. La situazione

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, si è soffermata sul nome di Paulo Dybala. La 'Joya', da oggi ufficialmente svincolato dopo sette stagioni alla Juventus, potrebbe infatti rappresentare il giusto innesto per i rossoneri di Stefano Pioli, alla ricerca di un trequartista di grande qualità.

Per capire, però, se il Milan potrà affondare il colpo su Dybala in questa sessione estiva di calciomercato bisognerà aspettare. Al momento, infatti, l'argentino, classe 1993, autore di 115 gol in 293 partite con la Juve, si trova come sospeso in una bolla. La corte dell'Inter è scattata praticamente all'indomani della rottura con i bianconeri, sfociando in un'offerta ufficiale.

Calciomercato Milan, Dybala trequartista nel 4-2-3-1?

L'Inter, secondo la 'rosea', ha messo sul piatto un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus legato alle presenze. Chiedendo, però, tempo a Dybala perché, con l'arrivo di Romelu Lukaku, l'attacco nerazzurro per ora è super affollato e per questioni di bilancio, prima, il club di Steven Zhang dovrà vendere qualcuno.

Se, però, fino a poco tempo fa Dybala-Inter sembrava essere una pista solida, ora quella certezza si è affievolita. Il Milan, in questo contesto, può inserirsi. A patto, però, che vengano prima sciolti un paio di nodi. Il primo è di natura economica e implica le condizioni essenziali affinché un'eventuale trattativa con l'entourage del nativo di Laguna Larga possa decollare.

Le pretese di ingaggio di Dybala, per il quotidiano sportivo nazionale, dovrebbero scendere al di sotto della proposta nerazzurra per essere preso in considerazione seriamente dal Milan. Il secondo è di natura tattica: se Paolo Maldini e Frederic Massara, di concerto con mister Pioli, decideranno che è lui l'elemento giusto da inserire negli schemi, si passerà all'azione.

Il Milan sogna di ripetere in questo calciomercato estivo con Dybala quanto successo nell'estate 2020 con Sandro Tonali. Ad un passo dall'Inter, la firma con il Diavolo. Dal canto suo l'argentino, che vuole essere protagonista ai Mondiali in Qatar, vuole restare a giocare in Serie A. Una big del nostro calcio come il Milan, che gioca la Champions League, gli va più che bene.

Per ora la 'Joya' resta un colpo di genio, una suggestione. Tenuta lì, nel cassetto, in attesa di ulteriori sviluppi. Ma non è detto che la pista non possa infiammarsi nel corso del mese di luglio.