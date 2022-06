Calciomercato Milan – Raccoglie conferme la pazza idea Dybala

Tra tutti i nomi fatti per il calciomercato del Milan , quello di Paulo Dybala è sempre rimasto tra i più freddi. Le voci che lo volevano vicinissimo all' Inter , le richieste faraoniche e l'eventuale incoerenza che creerebbe con la visione virtuosa e improntata sui giovani adoperata dal Milan, sono tutti fattori che respingevano immediatamente ogni velleità riguardante questa possibilità.

Come riportato da Nicolò Schira con un tweet sul suo profilo, due settimane fa, Jorge Antun, agente di Dybala, sarebbe stato contattato per conto del Milan. L'interlocutore, non era né Maldini, né Massara, ma probabilmente un uomo vicino alla proprietà. Durante questa telefonata, l'uomo-Milan avrebbe raccolto informazioni circa le pretese contrattuali di Dybala. La risposta sarebbe in linea con quanto trapelato finora per gli altri club: quadriennale da 7 milioni di euro annui.