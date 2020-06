Calciomercato Milan – Duello con Roma e Ajax per Porozo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, Milan e Roma avrebbero messo gli occhi su Jackson Porozo, classe 2000, difensore centrale del Santos, in Brasile, già nel giro della Nazionale dell’Ecuador.

Porozo, sotto contratto con il ‘Peixe‘ fino al 30 giugno 2021, ha però fatto sapere di voler lasciare il suo attuale club. Lo ha riferito Ulisses Jorge, agente del giocatore, ai microfoni di ‘Lance’.

“Per lui cerchiamo il meglio. Al Santos non ha mai avuto una possibilità e il suo desiderio è quello di cambiare squadra”, le parole del procuratore di Porozo.

Oltre a rossoneri e giallorossi, però, anche l’Ajax avrebbe messo Porozo nella sua lista degli acquisti per la stagione 2020-2021. INTANTO, PER IL MILAN, RISCHIA DI SFUMARE UN RINFORZO A COSTO ZERO >>>