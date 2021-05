Calciomercato Milan – Due terzini nel mirino: uno per lato

Il Milan cerca due terzini in questo calciomercato. I rossoneri vogliono un vice Calabria e un vice Theo. Le ultime notizie.

Le priorità sono altre, ma nel prossimo calciomercato il Milan dovrà anche andare a scegliere due nuovi terzini. I rossoneri sono pronti a salutare nuovamente Andrea Conti, quasi sicuro partente, mentre Diogo Dalot è ancora in bilico: potrebbe restare o no. Se il portoghese rimarrà, servirà un solo rinforzo, altrimenti due. Uno per lato. Serve qualcuno che possa sostituire Davide Calabria e Theo, che sono i due titolari e sembrano certi che nessuno gli tocchi il posto. Sulla sinistra c'è il rientrante Diego Laxalt, ma anche lui molto probabilmente andrà via immediatamente.