Calciomercato Milan – Due offerte dall’estero per Bustos: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Nahuel Bustos, classe 1998, attaccante argentino di proprietà del Talleres, ha segnato 10 gol e fornito 4 assist in 21 gare con la sua squadra nell’ultima stagione e, pertanto, ha attirato su di sé l’interesse di tanti club, italiani ed europei.

In Italia, Bustos è stato accostato, in questi giorni, al Milan ed alla Roma: in Argentina ritengono che nella Serie A italiana potrebbe avere un impatto persino più devastante di quello che il suo connazionale Lautaro Martínez ha avuto nell’Inter. Non arriverebbero, però, dal nostro Paese le offerte più allettanti per il giocatore.

Sarebbero infatti il Krasnodar ed il Porto i club che, al momento, sembrano fare sul serio per Bustos. Il suo entourage ha preso atto delle proposte, ma, per ora, tentenna perché aspetterebbe un rilancio per l’attaccante dall’Italia. Milan avvisato? I prossimi 15 giorni saranno decisivi per il futuro del funambolo sudamericano … LEGGI QUI, INTANTO, COSA HA DETTO DOMINIK SZOBOSZLAI SU RALF RANGNICK >>>