Calciomercato Milan – Due i talenti nel mirino già a gennaio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maldini pensa ad acquistare due talenti

In primo piano c'è sempre ovviamente il calciomercato del Milan. L'obiettivo è sempre quello di ingaggiare talenti che possono accrescere il valore patrimoniale della società. La dirigenza, però, lavora anche per l'immediato in modo da dare a Pioli nuove carte da giocarsi per la corsa scudetto. Ritornando ai giovani ci sono due i nomi nel mirino: Lorenzo Lucca, seguito anche da Inter e Juventus, e Romain Faivre, vicino al club rossonero già in estate. Vedremo se questi due colpi potranno concretizzarsi già in estate. Calciomercato Milan: sta per firmare un pilastro fondamentale per la squadra rossonera. Ecco di chi si tratta