Calciomercato Milan – Duarte in partenza: torna in Brasile? | News

Calciomercato Milan, Duarte verso la cessione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Léo Duarte, classe 1996, difensore brasiliano arrivato al Milan dal Flamengo nell’estate 2019, dovrebbe fare i bagagli e lasciare i rossoneri. Già durante la sessione di calciomercato di gennaio.

Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Duarte, pagato circa 11 milioni di euro al ‘Mengão‘ un anno e mezzo fa, oggi vale ancora circa 7 milioni di euro nel bilancio rossonero. Nessun club sborserebbe mai almeno quella cifra per acquistarlo a titolo definitivo.

Soltanto così il Milan eviterebbe la minusvalenza. Ecco, dunque, che per Duarte si fa largo l’ipotesi di una cessione in prestito, magari in Brasile. Calciomercato Milan, Raiola alza la richiesta per il rinnovo di Donnarumma >>>