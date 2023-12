Calciomercato Milan – Tutti su Dragusin: c’è anche una big spagnola

Difficile, però, che il Genoa lasci partire ora il giocatore, finora in campo 16 volte tra Serie A (14) e Coppa Italia (2), con un gol e un assist all'attivo in campionato; il primo contro l'Hellas Verona, il secondo proprio contro la Roma.

Intanto, però, rimbalza, dalla Spagna , una voce che vuole anche una big della Liga spagnola sulle tracce del numero 5 del Grifone: si tratta del Barcellona . Anche per i blaugrana, però, sembra non vi sia nulla da fare, al momento.

Dragusin, in procinto di prolungare il suo contratto con il Genoa fino al 30 giugno 2027, partirà, sì, ma non prima dell'estate. E soltanto per quella cifra di cui sopra. Il Diavolo parteciperà alla probabile asta o cambierà obiettivo? LEGGI ANCHE: Milan, dubbi sul rientro di Leao. Mercato: via Krunic, arriva ... >>>