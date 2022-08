Calciomercato Milan, Douglas Luiz vicino al rinnovo con l’Aston Villa

Douglas Luiz, tra i potenziali obiettivi di calciomercato del Milan per il centrocampo, è invece vicino al rinnovo di contratto con l'Aston Villa. Nelle scorse settimane il brasiliano sembrava essere tra i candidati principali per raccogliere l'eredità di Franck Kessié. Come si apprende da vari media inglesi, però, sono in stato avanzato le discussioni per un suo rinnovo di contratto. L'attuale scadenza è fissata al 30 giugno 2023. C'è anche da dire che i rossoneri sembrano aver virato su altri profili (vedi Onyedika, Onana e Fofana) già da qualche tempo. Milan, un bomber nel mirino. E lui ricambia la corte! Le ultime news di mercato >>>