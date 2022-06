Calciomercato Milan – Confermato l’interesse per Douglas Luiz

Il Milan però non fa nulla per azzardo; dirigenti milanisti lavorano al post 79 da diversi mesi. L'obiettivo iniziale era Renato Sanches , ma, visto il prepotente inserimento del PSG, il Diavolo è costretto a guardare ad altri nomi.

Secondo il Messaggero , in questo ventaglio di profili figura Douglas Luiz, 24enne brasiliano dell' Aston Villa . Il centrocampista carioca, già nel giro della Seleçao, sarebbe sicuramente un acquisto adatto per giocare nello scacchiere di Stefano Pioli: le caratteristiche di dinamicità, ottimo palleggio ed intensità tipiche della cerniera di centrocampo del tecnico parmigiano sono anche i marchi di fabbrica di Douglas Luiz.

La trattativa non sarà semplice, ma Douglas Luiz potrebbe essere un validissimo candidato per sostituire il Presidente uscente.