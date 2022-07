Calciomercato Milan – De Ketelaere, dallo stallo all’orgoglio del Bruges

Nonostante il blitz in terra belga andato in scena giovedì scorso, il Milan non ha ancora trovato un accordo definitivo per portare Charles De Ketelaere a Milano. Le ultime notizie parlano dell'ennesimo periodo di stallo, dovuto alla differenza tra l'offerta del Milan e la richiesta del Club Bruges; inoltre, la risposta dei nerazzurri dovrebbe arrivare entro il weekend, ma ad oggi dal Belgio non sono emersi nuovi segnali.