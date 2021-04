'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa Milan in vista della prossima stagione. Le ultime otto partite di Serie A saranno fondamentali per definire in che competizione europea giocherà la squadra di Stefano Pioli. Il club, però, prepara un'altra annata al vertice. Come? Vediamo, reparto per reparto, tutte le valutazioni che Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno facendo per il Milan che verrà.