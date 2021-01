Calciomercato Milan – Donnarumma, offerte shock da PSG e Chelsea

Calciomercato Milan, proposte indecenti per Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, come noto sta trattando il suo rinnovo di contratto con il Milan. L’intenzione del portiere è quella di restare a giocare con i rossoneri anche nelle prossime stagioni. A questo proposito, ha dato mandato al suo agente, Mino Raiola, di concludere i negoziati con Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan.

Raiola, però, sembra non volersi accontentare dei 7 milioni di euro netti a stagione (ingaggio aumentato rispetto all’attuale accordo in vigore) messi sul piatto dal Diavolo. Ed avrebbe rilanciato chiedendo quasi 10 milioni di euro netti l’anno per il suo assistito. Cifra giudicata fuori mercato dal Milan, soprattutto in periodo di CoVid_19, con i bilanci dei club che ne risentono.

È Claudio Raimondi, collega di ‘Sport Mediaset‘, a spiegare il perché Raiola si sia sentito forte e sicuro nel rilanciare le proprie richieste. PSG e Chelsea, ha detto Raimondi durante la trasmissione ‘Pressing’, vorrebbero infatti mettere sotto contratto Donnarumma, dal prossimo 1° luglio, a parametro zero, qualora il numero 99 non rinnovasse l’accordo con il Milan.

Entrambi i club starebbero tentando Raiola con una proposta di ingaggio tra i 12 ed i 14 milioni di euro netti l’anno, quasi il doppio di quanto offerto dai rossoneri. Raiola spinge per queste soluzioni estere, ma Donnarumma vuole il Milan. Il tempo, ad ogni modo, stringe, ed entro fine mese andrà trovata una soluzione. Calciomercato Milan, novità sul futuro di Soumaré: vai alla news >>>