Calciomercato Milan – Donnarumma nel mirino del Manchester United

Calciomercato Milan: il rinnovo di Donnarumma

Come viene riportato dal Corriere dello Sport, in casa rossonera tiene sempre banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Al momento la situazione è in stand by, con il Milan che offre 7,5 milioni netti a stagione, ma Raiola ne chiede 10 con soli due anni di contratto. Inoltre c’è il problema relativo alla clausola rescissoria, che l’agente vorrebbe inserire nel contratto.

Il Milan crede che alla fine la fumata bianca ci sarà, ma non sono esclusi colpi di scena. A tal proposito, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il Manchester United, prossimo avversario dei rossoneri in Europa League, starebbe monitorando con molta attenzione la situazione. Occhio anche al Chelsea e Psg, che da tempo hanno Donnarumma nel mirino. Sempre a proposito di calciomercato: possibile un derby con l’Inter.