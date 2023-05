Calciomercato Milan – Il Diavolo non sa vendere: troppi addii a zero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha individuato un problema in come il Milan ha condotto il suo calciomercato in questi anni: la società rossonera, spesso, non è riuscita a vendere bene i suoi calciatori. Troppi addii a zero, tantissimi soldi persi. I quali, se incassati, avrebbero consentito di risanare prima il bilancio e di investire qualcosa in più in entrata.