Calciomercato Milan – Donnarumma, i motivi per il sì e per il no al rinnovo

Tuttosport si sofferma sul rinnovo di Donnarumma con il Milan: i motivi per i quali dovrebbe o non dovrebbe firmare con i rossoneri

Ci sono però anche dei motivi per i quali sarebbe giusto non rinnovare a Donnarumma. Il Milan, infatti, si libererebbe di Raiola, che diventa sempre più scomodo. E' vero che ci sono anche Ibrahimovic e Romagnoli, ma lo svedese ormai si autogestisce, mentre il secondo potrebbe essere ceduto in estate. Il club rossonero, inoltre, rinunciando a Donnarumma, risparmierebbe parecchio a livello di ingaggio, cosa che permetterebbe di concludere tutti gli altri rinnovi. Il Milan intanto ha una nuova idea per la difesa.