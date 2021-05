Calciomercato Milan – Donnarumma, è sfida tra due squadre | News

La domanda ora sorge spontanea: dove giocherà Donnarumma il prossimo anno? In lizza ci sarebbero Juventus e Barcellona

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla superazione tra Gianluigi Donnarumma e il Milan. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica rossonera, ha ufficializzato l'addio del portiere: "Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, e Gigio non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio".