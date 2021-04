Calciomercato Milan – Donnarumma, è braccio di ferro: arriva l’ultimatum

Secondo La Gazzetta dello Sport continua a essere bloccato il rinnovo di Donnarumma con il Milan: si profila un ultimatum

Salvatore Cantone

Secondo La Gazzetta dello Sport, è sempre più complicato il rinnovo di Donnarummacon il Milan. Ibrahimovic può aiutare il club rossonero a uscire da questa situazione delicata? E' una possibilità. C'è un grande rapporto infatti tra l'attaccante e il portiere e in più sono assistiti entrambi da Mino Raiola. Resta però il fatto che la distanza tra le parti al momento è netta per non mettere nel conto un finale triste.

Il Milan, infatti, ritiene di aver prodotto il massimo sforzo, offrendo 8 milioni di euro (compresi dei facili bonus). La richiesta, invece, è di 12 milioni di euro netti a stagione, che vorrebbero dire 24 lordi. L'investimento dunque sarebbe di 48 milioni di euro, a fronte di una durata biennale. In realtà è proprio la durata del contratto una delle questioni più spinose. Gazidis, Maldini e Massara vogliono che Donnarumma firmi un progetto di almeno 3 anni, se non proprio di 4 o 5, mentre la strategia di Raiola è quella di fare un contratto breve, in modo da ridiscutere più avanti il futuro del suo assistito.

Ma chi c'è dietro a questa richiesta di Donnarumma. Probabilmente il Psg. Keylor Navas sta facendo benissimo, e ha un contratto fino al 2023, ma è chiaro che i francesi si stanno preparando a un avvicendamento per il futuro. Attenzione anche alla Juventus, ma è anche vero che l'anno scorso Szczesny ha prolungato sino al 2024 per 6,5 milioni netti a stagione. Anche se dovesse andare via Buffon è difficile pensare che ci sarà un assalto immediato a Gigio.

Il Milan in ogni caso non si sta facendo prendere dall'ansia. La società confida nella volontà di Donnarumma di sposare il progetto rossonero. Tuttavia la dirigenza è consapevole di non poter aspettare all'infinito. Ecco perchè probabilmente ci sarà una sorta di ultimatum: bisognerà chiudere la questione entro fine maggi, cioè quando finirà il campionato e prima che Gigio vada all'Europeo.

Fondamentale anche la qualificazione in Champions League. Centrare la qualificazione significa aumentare in maniera sensibile le possibilità che Donnarumma rimanga al Milan anche nella prossima stagione. Maldini comunque pensa inevitabilmente a delle alternative nel caso in cui le cose dovessero precipitare: Maignan del Lilla, Musso dell’Udinese e Gollini dell’Atalanta. Intanto Ibrahimovic firma con il Milan. Ecco quando ci sarà l'annuncio.