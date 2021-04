Calciomercato Milan – Donnarumma aspetta la Champions. Raiola però…

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Raiola è atteso a Milano

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Ancora un'altra giornata di silenzio, ma a breve è previsto l'arrivo a Milano di Mino Raiola, agente dell'estremo difensore rossonero. In realtà è atteso in Italia per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma ovviamente ci sarà anche l'occasione di parlare Gigio.

La sensazione della dirigenza è che Donnarumma voglia avere la certezza di giocare la Champions League. Il Milan è in questo momento al secondo posto in classifica, ma niente è scontato, visto che il Napoli (attualmente quinto) ha solo 4 punti di svantaggio. C'è anche da dire che ad oggi non c'è nessun club disposto ad accontentare il portiere e il suo procuratore dal punto di vista economico.

Il Milan comunque non ha intenzione di alzare l'offerta. 8 milioni di euro è una cifra che viene ritenuta più che congrua. Donnarumma, infatti, se rinnovasse, sarebbe il più pagato della squadra, anche più di Ibrahimovic. Come detto, sarà importante l'arrivo di Raiola, ma non è poi così scontato che si parli del rinnovo del portiere. Maldini ha fatto la sua offerta, la controparte ha rilanciato. Vedremo cosa succederà, ma la qualificazione in Champions League potrebbe sbloccare questa lunghissima trattativa. Intanto la nostra redazione ha intervistato l'avvocato Grassani. Ecco cosa ci ha detto sulla squalifica di Ibrahimovic.