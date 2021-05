Calciomercato Milan – Donnarumma alla Juventus? Ipotesi possibile

Gianluigi 'Gigio' Donnarumma potrebbe finire alla Juventus a parametro zero nella prossima stagione. Questo il piano dei bianconeri

'Tuttosport' oggi in edicola ha sottolineato la possibilità che Gianluigi Donnarumma approdi alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato . Il Milan , infatti, ha ingaggiato Mike Maignan , portiere del Lille campione di Francia, visto che la sua offerta per il rinnovo di contratto è stata a più riprese rifiutata da Donnarumma.

La Juventus, secondo il quotidiano torinese, non ha l'esigenza imprescindibile di vendere Wojciech Szczesny. Il quale, tuttavia, in Premier League vanta diversi estimatori. In caso di una sua cessione, ci sarebbe una discreta plusvalenza per il club bianconero. A quel punto, la pista Donnarumma-Juventus andrebbe seguita con molta attenzione.