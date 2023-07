Calciomercato Milan – Centrocampista, pista Domínguez sempre in piedi

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come la pista che porta a Nicolás Domínguez del Bologna sia tutt'altro che tramontata. Il Diavolo, come noto, è alla caccia di un altro centrocampista ma, per il quotidiano torinese, non è detto che si fermi al solo - programmato - acquisto di Yunus Musah dal Valencia.